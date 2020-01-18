Гарт: Денисьев и Антонов на ЧЕ написали золотую страницу в истории спорта России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Александр Денисьев и Владислав Антонов, завоевавшие золотые медали чемпионата Европы в норвежском Лиллехаммере в соревнованиях экипажей саней-двоек, написали золотую страницу в истории российского спорта. Об этом заявила ТАСС президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

Россияне по сумме двух заездов показали результат 1 минута 35,585 секунды. Второе место заняли австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер (+0,100), третьими стали еще одни представители России Владислав Южаков и Юрий Прохоров (+0,172).

"Сегодня наши ребята написали очередную золотую страницу в истории российского санного спорта. То, что сегодня сделали два экипажа саней-двоек, это настоящая фантастика. Я от всей души поздравляю их с успехом. И с оптимизмом жду завтрашнего дня, в воскресенье у нас есть также все шансы побороться за медали", - считает Гарт.

Ранее российские саночники не завоевывали золотые медали чемпионатов Европы в соревнованиях двоек. Наивысшим достижением до этого было серебро Южакова и Владимира Махнутина в 2014 году в Латвии. В 1986 году экипаж сборной СССР в составе Евгения Белоусова и Александра Белякова победил на европейском первенстве в Швеции.