Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Рупольдинге

ТАСС, 18 января. Мужская сборная Франции стала победителем эстафетной гонки на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в немецком Рупольдинге.

Французская команда преодолела дистанцию 4 по 7,5 км за 1 час 18 минут 11,2 секунды, не пробежав ни одного штрафного круга и использовав на восьми огневых рубежах шесть дополнительных патронов. Вторыми стали норвежцы (+1.12,2; 0+10). Третьими финишировали биатлонисты из Австрии (+1.24,3; 0+4).

Сборная России заняла четвертое место (+1.32,3; 0+5). В составе российской команды выступали Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.

В воскресенье на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдут мужская и женская гонки преследования.