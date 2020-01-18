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Зимние олимпийские виды спорта

Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Рупольдинге

Сборная России финишировала четвертой, уступив лидеру 1 минуту 32,3 секунды
Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе AP Photo/Matthias Schrader
Описание
Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе
© AP Photo/Matthias Schrader

ТАСС, 18 января. Мужская сборная Франции стала победителем эстафетной гонки на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в немецком Рупольдинге.

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Французская команда преодолела дистанцию 4 по 7,5 км за 1 час 18 минут 11,2 секунды, не пробежав ни одного штрафного круга и использовав на восьми огневых рубежах шесть дополнительных патронов. Вторыми стали норвежцы (+1.12,2; 0+10). Третьими финишировали биатлонисты из Австрии (+1.24,3; 0+4).

Сборная России заняла четвертое место (+1.32,3; 0+5). В составе российской команды выступали Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.

В воскресенье на этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдут мужская и женская гонки преследования.

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