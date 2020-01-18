Хет-трик Холанда в дебютном матче принес дортмундской "Боруссии" победу над "Аугсбургом"

ТАСС, 18 января. Дортмундская "Боруссия" со счетом 5:3 победила на выезде "Аугсбург" в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.

В дебютном матче хет-триком за дортмундскую команду отметился норвежский нападающий Эрлинг Холанд (59, 70 и 79-я минуты), также голы в составе "Боруссии" забили Юлиан Брандт (49) и Джейдон Санчо (61). У "Аугсбурга" голы на счету Флориана Нидерлехнера (34, 55) и Марко Рихтера (46).

Холанд вышел на замену на 56-й минуте и отличился спустя 183 секунды. 19-летний норвежец стал вторым игроком после габонца Пьерра-Эмерика Обамеянга, который отличился хет-триком в составе "Боруссии" в дебютном матче за клуб, в истории бундеслиги он стал шестым игроком, добившимся подобного результата. Норвежец забил голы первыми тремя ударами по воротам, повторив свое достижение в составе австрийского "Зальцбурга" в матче Лиги чемпионов против бельгийского "Генка" (6:2).

Холанд перешел в немецкий клуб из "Зальцбурга" 29 декабря 2019 года, подписав контракт до лета 2024 года. Сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила €20 млн. За "Зальцбург" он выступал с января прошлого года, проведя за клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал семь результативных передач, в текущем сезоне Лиги чемпионов он сыграл шесть матчей, записав в актив восемь голов и одну голевую передачу.

В турнирной таблице чемпионата Германии "Боруссия" идет на четвертом месте, набрав 33 очка в 18 матчах, "Аугсбург" с 23 баллами после 18 матчей занимает 10-ю строчку.

В следующем матче "Боруссия" 24 января примет "Кёльн", "Аугсбург" 25 января сыграет в гостях с "Унион Берлин".