Сборная дивизиона Харламова победила в мастер-шоу Матча звезд КХЛ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Команда дивизиона Харламова одержала победу в мастер-шоу ФОНБЕТ Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Мероприятие состоялось в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в присутствии 8895 зрителей. Сборная дивизиона Харламова набрала по итогам шести конкурсов 11 очков, второе место заняла команда дивизиона Тарасова (6), третье место у сборной дивизиона Боброва (4), последнее место заняли прошлогодние победители соревнования из дивизиона Чернышева (2). Третий год подряд в мастер-шоу принимали участие сборные дивизионов, а не конференций. Команда дивизиона Харламова во второй раз стала победителем.

В первом конкурсе "круг на скорость" победу одержала сборная дивизиона Тарасова благодаря хоккеисту молодежного клуба "Динамо" (Санкт-Петербург) Егору Анисимову, который преодолел круг за 12,140 секунды. В конкурсе "надежная защита" соревновались вратари, задачей которых являлось отразить наибольшую последовательную серию буллитов. Лучшим стал голкипер Тимур Билялов ("Ак Барс", Казань), принесший победу дивизиону Харламова.

В конкурсе "эстафета хоккейного мастерства" лучшее время показала команда дивизиона Харламова, игроки которой прошли пять этапов за 2 минуты 11 секунд. Самый сильный бросок продемонстрировал защитник новосибирской "Сибири" Юрки Йокипакка, который ударом со скоростью 164,15 км/ч принес победу команде дивизиона Харламова. Лучшую точность показал представитель дивизиона Харламова Найджел Доус ("Автомобилист", Екатеринбург), который сумел поразить четыре мишени за 7,877 секунды. Заключительный конкурс "хоккейный биатлон", где от двух команд на старт выходили по одному игроку, после чего передавали эстафету следующему участнику, выиграла сборная дивизиона Харламова.