{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Матч звезд КХЛ

Хоккеист Семин отметил, что мечтает вернуться в сборную России

Форвард "Витязя" дважды становился чемпионом мира

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира Александр Семин мечтает вернуться в состав сборной России по хоккею. Об этом Семин рассказал журналистам.

Семин в последний раз выступал за национальную команду в 2016 году. Последние два сезона форвард выступает за подмосковный "Витязь".

"Есть мечта вернуться в сборную, - отметил 35-летний Семин. - Самое главное, чтобы здоровье позволяло, а все остальное приложится. Сколько лет еще готов играть, сказать не могу. В этом сезоне для меня самое главное, чтобы команда вышла в плей-офф и как можно дольше задержалась там".

Семин в сезоне-2003/04 выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Вашингтон", позднее он играл за команду из столицы США с 2006 по 2012 год. С 2013 по 2015 год выступал за "Каролину", после чего перешел в магнитогорский "Металлург". Летом 2018 года форвард подписал контракт с "Витязем". В составе сборной России Семин дважды становился чемпионом мира (2008, 2012).

Реклама на ТАСС
НХЛ
Семин поздравит Овечкина, когда он станет лучшим снайпером в истории НХЛ
Российский нападающий вошел в десятку лучших снайперов лиги
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС