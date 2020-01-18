Дубов проиграл Каруане в седьмом туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 18 января. Российский гроссмейстер Даниил Дубов черными фигурами проиграл американцу Фабиано Каруане в седьмом туре шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

Россиянин Никита Витюгов белыми фигурами проиграл голландцу Йордену ван Форесту, а Владислав Артемьев также белыми сыграл вничью с представителем США Уэсли Со. В другой партии иранец Алиреза Фируджа белыми победил американца Джеффри Сюна. Партии Вишванатан Ананд (Индия) - Магнус Карлсен (Норвегия), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) - Аниш Гири (Нидерланды), Владислав Ковалев (Белоруссия) - Юй Янъи (Китай) завершились ничейным результатом.

После семи туров турнирную таблицу с пятью очками возглавляет 16-летний Фируджа. Далее идут Со, ван Форест, Каруана (по 4,5 очка), Дубов, Дуда, Гири, Артемьев, Карлсен, Ананд (по 3,5), Сюн (3), Витюгов, Юй Янъи (по 2,5), замыкает турнирную таблицу Ковалев (1,5).

В следующем туре 19 января Дубов сыграет с Со, Артемьев - с Гири, а Витюгов - с Карлсеном.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину, в 2019 году победу одержал Карлсен. Турнир завершится 26 января.