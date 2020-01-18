Защитник "Вашингтона" Орлов назвал невероятными достижения Овечкина

ТАСС, 19 января. Статистика капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александра Овечкина говорит сама за себя, его достижения невероятные. Такое мнение высказал защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

В субботу "Вашингтон" в гостевом матче регулярного чемпионата обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" (6:4), уступая после двух периодов со счетом 1:4. Овечкин оформил хет-трик и достиг отметки в 692 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он делит девятое место в списке лучших снайперов в истории лиги с канадцем Стивом Айзерманом.

"Это невероятно, его статистика показывает, насколько он хорош. У него каждый день новое достижение. Он отличный товарищ по команде, сегодня он завел нас в третьем периоде и мы смогли отыграться", - сказал Орлов.

Овечкин в текущем сезоне забросил 34 шайбы, по этому показателю он вышел на второе место, уступая чешскому форварду "Бостона" Давиду Пастрняку (36). Всего на счету Овечкина в текущем сезоне 50 (34+16) очков.