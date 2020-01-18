Овечкин: войти в топ-10 снайперов в истории НХЛ - нечто особенное

ТАСС, 19 января. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что вхождение в десятку лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) является особенным моментов для него. Комментарий капитана "Вашингтона" приводит пресс-служба НХЛ.

В субботу "Вашингтон" в гостевом матче регулярного чемпионата обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" (6:4). Овечкин оформил хет-трик и достиг отметки в 692 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. В списке лучших снайперов в истории лиги он обошел канадца Марио Лемье (690 шайб) и теперь делит девятое место с канадцем Стивом Айзерманом.

"В топ-10 находятся великие игроки, это особенный момент для меня, - сказал 34-летний Овечкин. - Это история, это очень круто. У меня еще полтора года по контракту, а там посмотрим, что случится. Сейчас главное хорошо подготовиться ко второй половине сезона".

"Вашингтон" после двух периодов матча с "Айлендерс" уступал со счетом 1:4. "Никто не хотел проигрывать, - сказал Овечкин. - Мы сами поставили себя в такое положение. Мы никогда не сдаемся, независимо от того, какой счет".

Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Ближайшим ориентиром для Овечкина является канадец Марк Мессье (694).