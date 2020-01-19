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НХЛ

"Монреаль" обыграл "Вегас" в матче НХЛ. Ковальчук забросил шайбу

Всего российский форвард набрал восемь очков в восьми матчах за "Монреаль"
Илья Ковальчук AP Photo/Joel Auerbach
Описание
Илья Ковальчук
© AP Photo/Joel Auerbach

ТАСС, 19 января. "Монреаль" победил "Вегас" в серии буллитов со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Ник Казинс (6-я и 50-я минуты), российский форвард Илья Ковальчук (13) и Джоэл Армиа (19), победный буллит реализовал Томаш Татар. У проигравших отличились Джонатан Маршессо (30), Пол Штястны (35), Макс Пачиоретти (59) и Рейлли Смит (60).

Ковальчук также реализовал послематчевый буллит. После подписания контракта с "Монреалем" он провел восемь матчей, в которых набрал 8 очков (4 шайбы + 4 результативные передачи), всего в его активе в текущем сезоне 17 (7+10) очков. Начинал сезон форвард в "Лос-Анджелесе".

"Монреаль" занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 51 очко в 50 матчах. "Вегас" идет шестым на Западе с 57 очками в 51 игре.

В следующей встрече "Вегас" 22 января в гостях сыграет с "Бостоном", "Монреаль" 28 января примет "Вашингтон".

В других матчах игрового дня "Торонто" дома уступил "Чикаго" (2:6), а "Филадельфия" на своем льду победила "Лос-Анджелес" (4:1).

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