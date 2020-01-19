Горячкина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в девятой партии матча за шахматную корону

ВЛАДИВОСТОК, 19 января. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина черными фигурами проиграла обладательнице мировой шахматной короны китаянке Цзюй Вэньцзюнь в девятой партии матча за звание чемпионки мира. Партия прошла во Владивостоке.

Счет в матче стал равным - 4,5:4,5. Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победа досталась китайской шахматистке, в пятой сильнее оказалась россиянка, в шестой и седьмой спортсменки снова не смогли выявить победителя, после чего они обменялись победами.

Первая часть матча за шахматную корону проходила в Шанхае, вторая часть проходит во Владивостоке и завершится 24 января. Спортсменки в общей сложности проведут 12 партий, в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год), в 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.