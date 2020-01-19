Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Германии

ТАСС, 19 января. Норвежка Тириль Экхофф заняла первое место в гонке преследования на 10 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге.

Норвежская спортсменка показала результат 34 минуты 8,7 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах. Второе место заняла Паулина Фиалкова из Словакии (+46,3; 2 промаха), третье - шведка Ханна Эберг (+55,1; 2).

Россиянка Лариса Куклина стала 19-й (+2.04,5; 2), Ирина Старых - 27-й (+2.30,2; 2), Кристина Резцова - 34-й (+2.49,1; 3), Екатерина Юрлова-Перхт - 44-й (+3.42,5; 5).

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится в воскресенье мужской гонкой преследования.