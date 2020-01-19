{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок мира по биатлону

Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Германии

Лучшая из россиянок Лариса Куклина стала 19-й
Тириль Экхофф EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS
Описание
Тириль Экхофф
© EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

ТАСС, 19 января. Норвежка Тириль Экхофф заняла первое место в гонке преследования на 10 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Рупольдинге.

Норвежская спортсменка показала результат 34 минуты 8,7 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах. Второе место заняла Паулина Фиалкова из Словакии (+46,3; 2 промаха), третье - шведка Ханна Эберг (+55,1; 2).

Россиянка Лариса Куклина стала 19-й (+2.04,5; 2), Ирина Старых - 27-й (+2.30,2; 2), Кристина Резцова - 34-й (+2.49,1; 3), Екатерина Юрлова-Перхт - 44-й (+3.42,5; 5).

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится в воскресенье мужской гонкой преследования.

Теги
Кубок мира по биатлону
Реклама на ТАСС
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
Россиянка Шпынева завоевала золото в прыжках на лыжах с трамплина на юношеской Олимпиаде
Второй стала француженка Жозефина Панье, третьей - чешка Штепанка Птачкова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС