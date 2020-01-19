{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок мира по биатлону

Мартен Фуркад выиграл четвертую подряд личную гонку в рамках Кубка мира

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший 10-е место
Мартен Фуркад EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS
Описание
Мартен Фуркад
© EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

ТАСС, 19 января. Французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира, который завершился в немецком Рупольдинге.

Фуркад преодолел 12,5 км за 31 минуту 26,8 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второй результат показал его соотечественник Кентен Фийон-Майе (отставание 17,6 секунды; 1 промах), третьим к финишу пришел норвежец Ветле Шостад Кристиансен (+46,0; 1 промах). Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший десятое место (+1.08,7; 2), Евгений Гараничев стал 22-м (+2.30,8; 0), Матвей Елисеев - 23-м (+2.33,5; 4), Эдуард Латыпов - 38-м (+3.16,6; 4).

Фуркад выиграл четвертую подряд личную гонку на Кубке мира, на предыдущем этапе, в немецком Оберхофе, он стал победителем спринта и масс-старта, в Рупольдинге француз одержал победу в спринте.

В общем зачете Кубка мира после 11 гонок продолжают лидировать Фуркад (507 очков), Фийон-Майе (436) и француз Симон Дестье (435). Норвежец Йоханнес Бё, пропускающий январские этапы Кубка мира из-за рождения ребенка, опустился на седьмую строчку (374). Логинов идет пятым (390), Елисеев - 11-м (299), Гараничев - 33-м (98), Никита Поршнев - 39-м (64), Дмитрий Малышко - 54-м (32), Антон Бабиков - 57-м (27), Эдуард Латыпов - 62-м (22). В зачете гонок преследования лидерство удерживает Фийон-Майе (140), далее идут Фуркад (127) и француз Эмильен Жаклен (124), лучшим из россиян является Логинов, располагающийся на шестой строчке (113).

Фуркаду 31 год, он является пятикратным чемпионом Олимпийских игр. В его активе также 11 золотых, 10 серебряных и четыре бронзовые награды чемпионатов мира, семь раз француз побеждал в общем зачете Кубка мира, что является рекордом соревнований.

Следующий этап Кубка мира пройдет в словенской Поклюке с 23 по 26 января.

Теги
Кубок мира по биатлону
Реклама на ТАСС
Матч звезд КХЛ
Сборная дивизиона Тарасова сыграет с командой дивизиона Боброва в Матче звезд КХЛ
В полуфинале команда дивизиона Тарасова обыграла сборную дивизиона Харламова со счетом 8:6
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС