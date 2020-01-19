Мартен Фуркад выиграл четвертую подряд личную гонку в рамках Кубка мира

ТАСС, 19 января. Французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в гонке преследования на этапе Кубка мира, который завершился в немецком Рупольдинге.

Фуркад преодолел 12,5 км за 31 минуту 26,8 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второй результат показал его соотечественник Кентен Фийон-Майе (отставание 17,6 секунды; 1 промах), третьим к финишу пришел норвежец Ветле Шостад Кристиансен (+46,0; 1 промах). Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший десятое место (+1.08,7; 2), Евгений Гараничев стал 22-м (+2.30,8; 0), Матвей Елисеев - 23-м (+2.33,5; 4), Эдуард Латыпов - 38-м (+3.16,6; 4).

Фуркад выиграл четвертую подряд личную гонку на Кубке мира, на предыдущем этапе, в немецком Оберхофе, он стал победителем спринта и масс-старта, в Рупольдинге француз одержал победу в спринте.

В общем зачете Кубка мира после 11 гонок продолжают лидировать Фуркад (507 очков), Фийон-Майе (436) и француз Симон Дестье (435). Норвежец Йоханнес Бё, пропускающий январские этапы Кубка мира из-за рождения ребенка, опустился на седьмую строчку (374). Логинов идет пятым (390), Елисеев - 11-м (299), Гараничев - 33-м (98), Никита Поршнев - 39-м (64), Дмитрий Малышко - 54-м (32), Антон Бабиков - 57-м (27), Эдуард Латыпов - 62-м (22). В зачете гонок преследования лидерство удерживает Фийон-Майе (140), далее идут Фуркад (127) и француз Эмильен Жаклен (124), лучшим из россиян является Логинов, располагающийся на шестой строчке (113).

Фуркаду 31 год, он является пятикратным чемпионом Олимпийских игр. В его активе также 11 золотых, 10 серебряных и четыре бронзовые награды чемпионатов мира, семь раз француз побеждал в общем зачете Кубка мира, что является рекордом соревнований.

Следующий этап Кубка мира пройдет в словенской Поклюке с 23 по 26 января.