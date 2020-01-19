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Зимние олимпийские виды спорта

Мельников: горнолыжник Хорошилов доказал, что может показывать хороший результат на КМ

В воскресенье россиянин стал третьим в слаломе и принес национальной команде первую награду за два года на этапах Кубка мира
Президент Федерации горнолыжного спорта России Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации горнолыжного спорта России
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Горнолыжник Хорошилов своим местом на подиуме на этапе Кубка мира доказал, что ему по силам показывать хороший результат на этапах Кубка мира. Об этом ТАСС заявил президент Федерации горнолыжного спорта России Леонид Мельников.

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Хорошилов занял третье место в слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене. Победу одержал француз Клеман Ноэль, показавший результат 1 минуту 46,43 секунды по сумме двух попыток. Вторым стал норвежец Хенрик Кристофферсен (отставание - 0,40 секунды), Хорошилов уступил победителю 0,83 секунды. После первой попытки россиянин шел на девятом месте, во второй попытке россиянин показал четвертый результат.

"Подиум - это очень хорошо, потому что после двухлетнего перерыва, в котором Александр не завоевывал медалей, это хороший результат, - сказал Мельников. - У него была травма в олимпийский год, прошлый сезон ушел на восстановление и на то, чтобы вернуться в сильнейшую группу. И сейчас он на второй год после восстановления от травмы показал результат, достойный его катания. Сегодня он доказал, что ему все по силам".

"Он вернулся сегодня, хотя на самом деле это произошло раньше, просто где-то не складывалось со снегом, где-то не везло. А сегодня все сложилось так, как и должно было быть", - добавил он.

В предыдущий раз российский горнолыжник становился призером этапа Кубка мира 12 января 2018 года. Тогда Павел Трихичев также на этапе в Венгене занял второе место в комбинации.

Хорошилову 35 лет, он в десятый раз попал на подиум на этапах Кубка мира: один раз российский спортсмен одержал победу и девять раз завоевывал бронзовые награды (все награды были добыты в слаломе). Единственную победу Хорошилов одержал 27 января 2015 года на этапе Кубка мира в австрийском Шладминге.

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Зимние олимпийские виды спорта
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