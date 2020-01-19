Чудинов: успех в Норвегии добавит российским саночникам уверенности перед домашним ЧМ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сборная России по санному спорту показала очень хороший результат на чемпионате Европы в норвежском Лиллехаммере, и этот успех добавит уверенности россиянам перед выступлением на домашнем мировом первенстве в Сочи. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

Всего на чемпионате Европы, который проходил в рамках этапа Кубка мира, было разыграно четыре комплекта наград. Российские саночники выиграли медальный зачет, завоевав шесть наград - две золотые, одну серебряную и три бронзовые.

"Совсем скоро в Сочи пройдет чемпионат мира. Я считаю, что успешное выступление на европейском первенстве должно помочь нам показать максимальный результат на домашнем льду. Мы приедем в Сочи с большей уверенностью в себе, в своем инвентаре. У нас сложилась великолепная команда, все поддерживают друг друга, царит полная поддержка и взаимопонимание", - заметил Чудинов.

"Единственное, что не получилось в Норвегии, - это командная гонка. Но это спорт, повезло в чем-то вчера, а сегодня удача от нас отвернулась ненадолго. Татьяна [Иванова] очень хотела выступить отлично на своем этапе, но сильная жажда победы стала причиной ее серьезной ошибки на одном из виражей. Но эта неудача никак не омрачила общего впечатления от выступления наших ребят в Лиллехаммере", - заключил главный тренер сборной.

Медали высшего достоинства завоевали Татьяна Иванова и экипаж Александра Денисьева и Владислава Антонова в двойках, серебро в активе Семена Павличенко, с бронзовыми наградами вернутся домой Виктория Демченко, Роман Репилов и экипаж Владислава Южакова и Юрия Прохорова. В заключительном виде программы - командной гонке - сборная России показала пятый результат. Второе место в медальном зачете разделили сборные Австрии и Италии, в активе команд по одной золотой и одной серебряной награде.

Чемпионат мира по санному спорту пройдет в Сочи с 14 по 16 февраля.