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Матч звезд КХЛ

Сборная дивизиона Тарасова сыграет с командой дивизиона Боброва в Матче звезд КХЛ

В полуфинале команда дивизиона Тарасова обыграла сборную дивизиона Харламова со счетом 8:6

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сборная дивизиона Тарасова выиграла у команды дивизиона Харламова со счетом 8:6 во втором полуфинале ФОНБЕТ Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышла в финал, где встретится со сборной дивизиона Боброва. Игры проходят на льду "ВТБ-Арены" в Москве.

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В составе победителей шайбы забросили Александр Семин (1-я минута), Стефан Да Коста (2, 16), Вячеслав Грецкий (2), Мэт Робинсон (4, 20), Илья Шинкевич (15), Кирилл Капризов (19). Команда дивизиона Тарасова не реализовала два буллита: на 10-й минуте не смог отличиться Грецкий, на 11-й минуте - вратарь Андрей Тихомиров. За команду Харламова шайбы забросили Данис Зарипов (3), Деннис Расмуссен (5), Найджел Доус (8, 12), Никита Гончаров (9), Павел Порядин (11).

Встречи Матча звезд проходят в формате "три на три" и состоят из двух периодов по 10 минут. Ранее в воскресенье в первом полуфинале сборная дивизиона Боброва обыграла команду дивизиона Чернышева со счетом 7:4. Команды дивизионов Харламова и Чернышева сыграют в матче за третье место, который, как и финал, пройдет позднее вт воскресенье.

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