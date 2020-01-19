Россияне Гайтюкевич и Коротков стали третьими в двойках на этапе Кубка Европы по бобслею

ТАСС, 19 января. Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Денис Коротков завоевали бронзовые медали в соревнованиях экипажей-двоек на этапе Кубка Европы, который завершился в латвийской Сигулде.

Победу одержали латвийцы Оскарс Мельбардис и Интарс Дамбис, показавшие результат 1 минута 40,53 секунды. Вторыми стали швейцарцы Симон Фридли и Грегори Джонс (отставание - 0,04 секунды), одержавшие победу в субботних заездах, Гайтюкевич и Коротков отстали от победителей на 0,22 секунды. Ранее в субботу Гайтюкевич и Коротков заняли второе место.

Россияне Григорий Кузьменко и Сергей Бакланов заняли 12-е место (+1,31), Александр Бредихин и Алексей Исаков - 14-е (+1,91), Григорий Волосков и Максим Жестянкин - 16-е (+2,2).

В соревнованиях у женщин вторую победу на этапе Кубка Европы одержали представительницы Румынии Андреа Греку и Катарина Вик, финишировавшие с результатом 1 минута 44,10 секунды. Вторыми стали швейцарки Мелани Хаслер и Жасмин Наеф (+0,16), третьими - немки Анне Лобенштайн и Клаудиа Шусслер (+0,17). Лучшими из россиянок стали Анастасия Макарова и Ольга Шишиморова, занявшие четвертое место (+0,89), Юлиана Тимирзянова и Александра Тарасова стали пятыми (+1,82), Полина Назарук и Юлия Беломестных - седьмыми (+5,30).

Гайтюкевич занимает шестое место в общем зачете Кубка Европы среди экипажей-двоек после семи заездов, набрав 507 очков. Лидирует румын Кристиан Тентеа Махаи (688 очков), вторым идет Мельбардис (669), третьим - Фридли (574). В женском зачете экипажей-двоек лидирует Греку (804), далее идут Лобенштайн (614) и Хаслер (594), лучшей из россиянок является Макарова, располагающаяся на четвертой строчке (548).

Следующий этап Кубка Европы пройдет с 30 января по 1 февраля в австрийском Инсбруке.