Кирилл Ладыгин в седьмой раз выиграл Гонку чемпионов

САМАРА, 19 января. /ТАСС/. Гонщик команды Lada Sport Rosneft Кирилл Ладыгин в седьмой раз в карьере выиграл традиционную Гонку чемпионов, которая проходит в январе в Самарской области и состоялась в воскресенье. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Финальные заезды были невероятно напряженными. Первый заезд с Михаилом [Митяевым] я проиграл, сам ошибся в передачах. Понимал, что дальше надо без ошибок проехать, и я это сделал. В третьей попытке уже сам ошибся. Классная гонка, спасибо, всем, кто в ее подготовке участвовал", - сказал Ладыгин.

В финальных заездах Ладыгин соперничал со своим партнером по команде Михаилом Митяевым. В трех заездах Ладыгин дважды одолел своего соперника. В заездах за третье место чемпион России по ралли-кроссу Егор Санин оказался сильнее призера этапов чемпионата мира по ралли-кроссу Тимура Темирзянова.

Участие в гонке также принимал первый российский гонщик "Формулы-1" Виталий Петров, однако он не сумел пройти дальше отборочных заездов.

Гонка чемпионов традиционно проходит в селе Сосновка Самарской области на ледовой трассе полигона АО "Автоваз". Гонщики соревнуются на специально подготовленных автомобилях Lada Vesta. Формат гонки предполагает соревнование на параллельных дорогах чемпионов в различных категориях автоспорта.