Сборная дивизиона Чернышева заняла третье место в Матче звезд КХЛ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сборная дивизиона Чернышева выиграла у команды дивизиона Харламова по буллитам во встрече за третье место ФОНБЕТ Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла на льду "ВТБ-Арены" в Москве.

Основное время встречи завершилось со счетом 8:8. В составе победителей шайбы забросили Брэндон Ип (4-я минута), Никита Сошников (9), Кирилл Семенов (14, 18), Гинек Зогорна (16), Линус Умарк (16), Вячеслав Войнов (18), Адам Альмквист (20). Решающий послематчевый буллит реализовал Егор Чинахов.

За команду Харламова шайбы забросили Павел Порядин (6), Кристиан Хенкель (8), Никита Гончаров (10), Деннис Расмуссен (12), Найджел Доус (15, 19), Лукаш Седлак (16), Павел Порядин (17).

Встречи Матча звезд проходят в формате "три на три" и состоят из двух периодов по 10 минут. В финальном матче в воскресенье сыграют команды дивизионов Боброва и Тарасова.