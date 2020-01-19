Крылов: Омск готов принять Матч звезд КХЛ после открытия новой арены

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Омск готов принять Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) через год или два после окончания строительства новой арены. Об этом журналистам рассказал председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов.

Перед началом сезона-2018/19 при проведении работ на домашней для "Авангарда" "Арене-Омск" были обнаружены проблемы. В конце сентября 2018 года экспертиза признала строительные конструкции хоккейного дворца в Омске находящимися в аварийном состоянии. Из-за этого "Авангард" вынужден проводить домашние матчи на арене в подмосковной Балашихе. Осенью 2019 года "Арена-Омск" была снесена.

"Построим в Омске дворец, тогда обязательно проведем Матч звезд. Я уверен в том, что если у нас будет современный стадион, то мы проведем [Матч звезд] в первый или второй год", - сказал Крылов.

По данным пресс-службы клуба, новая шестиэтажная арена будет вмещать 12 тыс. зрителей. Здание будет оборудовано мультимедийным фасадом площадью 2 тыс. кв. метров. Зрительная чаша спроектирована по стандарту арен Национальной хоккейной лиги. Строительство должно быть завершено в 2022 году, а в 2023-м Омск примет часть матчей молодежного чемпионата мира.