Власенко опасается предвзятого судейства в матче женского ЧЕ по водному поло с итальянками

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Судейство в матче 1/4 финала женского чемпионата Европы по водному поло между сборными России и Италии может быть предвзятым. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.

Россиянки заняли второе место в группе А после победы над командой Греции (12:7) в заключительном матче группового этапа и в 1/4 финала сыграют с командой Италии, занявшей третье место в группе В.

"Итальянки - тяжелый соперник не потому, что это сильная команда, а потому, что итальянцы руководят водным поло в Европе (главой технического комитета водного поло Европейской лиги плавания является Джанни Лонци - прим. ТАСС). Могут быть неожиданные вопросы. Главное, чтобы нас не засудили", - сказал Власенко.

Российские ватерполисты, уступившие в последнем матче группы В румынам (10:11), в 1/8 финала сыграют с командой Грузии. "По моему мнению, румынская команда ничего из себя не представляла, просто мы не настроились, расслабились. Следующая игра с грузинами, я говорил с нашим главным тренером - он спокоен, говорит, что все хорошо, не видит никаких проблем", - отметил Власенко.

Главным тренером сборной Грузии является бывший игрок российской команды Реваз Чомахидзе. "Я хорошо его знаю, он хотел работать в России, просто ему места не нашлось. Он вместе с [Сергеем] Евстигнеевым (главным тренером сборной России - прим. ТАСС) играл в одной команде", - сказал Власенко.

Россияне сыграют с грузинскими ватерполистами 20 января. Женская сборная России встретится с итальянками на следующий день.