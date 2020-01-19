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Автогонки

Экипаж Титова стал третьим в классе автомобилей на ралли "Африка Эко Рейс"

Россиянин защитил титул чемпиона в категории Т2

ТАСС, 19 января. Россияне Алексей Титов и Дмитрий Павлов на "Форде" заняли третье место в генеральной классификации ралли-рейда "Африка Эко Рейс" в зачете автомобилей. Ралли-марафон финишировал на берегу Розового озера близ столицы Сенегала Дакара.

Победу в классе автомобилей одержали французы Патрик и Лукас Мартины на "Мерседесе", показавшие результат 49 часов 15 минут и 11 секунд, вторыми стали их соотечественники Ив и Жан Фромоны на Buggy (отставание - 8 часов 18 минут 59 секунд), Титов и Павлов отстали от победителей на 9 часов 9 минут 44 секунды.

Экипаж Патрика Мартина также занял первое место в общем зачете автомобилей и грузовиков. Второе место занял экипаж венгра Миклоса Ковача на Scania (+1:06.53), третьим финишировал еще один венгерский экипаж под руководством Кароли Фазекаша на Scania (+4:43.10). Экипаж Титова в общем зачете стал 11-м, россияне Андрей Шушенцов и Игорь Петенко на "Тойоте" заняли 32-е место (+41:49.32), Болеслав Ливицкий и Станислав Долгов на ГАЗе - 39-е (+59:56.23), Алексей Хлебов и Александр Лагута (ГАЗ) - 44-е (+78:36.38).

Титов защитил титул чемпиона в категории Т2 (серийные автомобили с минимальными доработками), опередив Шушенцова и Петенко и португальцев Фернанду и Нуно Баррейрош на Isuzu. Титов является промоутером Гран-при России "Формулы-1". В прошлом году он финишировал 16-м в автомобильном зачете.

Впервые ралли-рейд "Африка Эко Рейс" прошел в 2009 году. Российские экипажи пять раз оказывались лучшими по итогам африканского ралли-рейда. В зачете грузовиков представители команды "Камаз-мастер" выигрывали четыре раза: три победы на счету Антона Шибалова (2013, 2015, 2016) и одна - у Андрей Каргинова (2017). Помимо этого, в 2017 году Владимир Васильев, выступая за рулем автомобиля Mini, стал лучшим в автомобильном зачете.

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Автогонки
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