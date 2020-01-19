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Шахматные турниры

Дубов сыграл вничью с Со в восьмом туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

Никита Витюгов проиграл норвежцу Магнусу Карлсену, Владислав Артемьев сыграл вничью с голландцем Анишем Гири

ТАСС, 19 января. Российский гроссмейстер Даниил Дубов белыми фигурами сыграл вничью с американцем Уэсли Со в восьмом туре шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

Россиянин Никита Витюгов черными проиграл норвежцу Магнусу Карлсену, а Владислав Артемьев также черными сыграл вничью с голландцем Анишем Гири. В других партиях американец Фабиано Каруана белыми победил Вишванатана Ананда из Индии, поляк Ян-Кшиштоф Дуда черными переиграл китайца Юй Янъи, а Владислав Ковалев из Белоруссии черными оказался сильнее Джеффри Сюна (США), партия Йорден ван Форест (Нидерланды) - Алиреза Фируджа (Иран) завершилась ничейным результатом.

После восьми туров турнирную таблицу возглавляют Фируджа и Каруана, в активе которых по 5,5 очка. Далее идут Со, ван Форест (по 5 очков), Карлсен, Дуда (по 4,5), Дубов, Гири, Артемьев (по 4), Ананд (3,5), Сюн (3), замыкают турнирную таблицу Витюгов, Юй Янъи и Ковалев (2,5).

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину, в 2019 году победу одержал Карлсен. Турнир завершится 26 января.

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Шахматные турниры
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