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НХЛ

Передача Малкина помогла "Питтсбургу" одержать волевую победу над "Бостоном" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3
Евгений Малкин AP Photo/Paul Sancya
Описание
Евгений Малкин
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 19 января. "Питтсбург" на домашней площадке победил "Бостон" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Питтсбург" по ходу первого периода уступал со счетом 0:3, но сумел переломить ход матча и одержать победу. В составе хозяев шайбы забросили Доминик Симон (17-я минута), Тедди Блюгер (21), Джек Джонсон (42) и Брайан Раст (53). У "Бостона" отличились Патрис Бержерон (1), Андерс Бьорк (3) и Давид Пастрняк (16).

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился результативной передачей в эпизоде с победным голом Раста, 33-летний россиянин преодолел отметку в 50 (15 шайб + 35 передач) очков в текущем сезоне.

Пастрняк забросил 37-ю шайбу в текущем сезоне и продолжает возглавлять список снайперов лиги. Второе место по этому показателю занимает российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, вошедший в субботу в десятку лучших снайперов в истории НХЛ, в активе россиянина 34 шайбы в 49 матчах текущего сезона. Всего 23-летний Пастрняк в нынешнем регулярном чемпионате набрал 69 (37+32) очков в 50 матчах.

"Питтсбург" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 67 очков в 49 матчах. "Бостон" идет вторым на Востоке, имея в активе 68 очков после 50 встреч.

В следующем матче "Питтсбург" 22 января в гостях встретится с "Филадельфией", "Бостон" на домашней площадке примет "Вегас". Обе встречи пройдут 22 января.

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