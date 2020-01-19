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ATP

Андрей Рублев поднялся на 16-е место в рейтинге ATP

Карен Хачанов опустился на одну позицию и располагается на 17-м месте
Андрей Рублев AP Photo/James Elsby
Описание
Андрей Рублев
© AP Photo/James Elsby

ТАСС, 19 января. Россиянин Андрей Рублев поднялся с 18-й на 16-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации перед стартом Открытого чемпионата Австралии.

В субботу 22-летний Рублев выиграл второй турнир ATP подряд, став лучшим на соревнованиях в Аделаиде. В финале россиянин обыграл южноафриканца Ллойда Харриса - 6:3, 6:0.

Даниил Медведев сохранил четвертое место в рейтинге, Карен Хачанов опустился на одну позицию и располагается на 17-й строчке, Евгений Донской остался на 106-м месте.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Рублев сыграет с австралийцем Кристофером О'Коннелом (115-е место в рейтинге ATP), Медведев - с американцем Фрэнсисом Тиафо (50), Хачанов - с испанцем Марио Вилельей-Мартинесом (196), Донской - с испанцем Фернандо Вердаско (51). Открытый чемпионат Австралии стартует 20 января и завершится 2 февраля.

Рейтинг АТР от 19 января:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 10235 очков;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 9720;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6590;

4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5960;

5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 5890;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 5375;

7 (7). Александр Зверев (Германия) - 3345;

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 2870;

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2630;

10 (10). Гаэль Монфис (Франция) - 2565...

16 (18). Андрей Рублев (Россия) - 2004

17 (16). Карен Хачанов (Россия) - 1995...

106 (106). Евгений Донской (Россия) - 522.

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