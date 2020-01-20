{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ралли Дакар

Команда "Камаз-мастер" вернулась из Саудовской Аравии с победного ралли "Дакар"

Встретить победителей и призеров ралли-марафона собралось больше 100 человек
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Торжественная встреча команды "Камаз-мастер" прошла в ночь на понедельник в московском аэропорту Шереметьево. Несмотря на поздний час, поприветствовать и поздравить команду собралось больше 100 человек - родственники, друзья, болельщики и журналисты.

Ралли-марафон "Дакар" завершился в Саудовской Аравии в пятницу. Команда "Камаз-мастер" в 17-й раз одержала победу в зачете грузовиков. Второй раз в карьере лучшим в гонке стал экипаж под управлением Андрея Каргинова, экипаж Антона Шибалова занял второе место. Экипаж "Камаз-мастер" Дмитрия Сотникова по итогам ралли стал четвертым, экипаж под управлением пятикратного чемпиона "Дакара" Эдуарда Николаева из-за технических проблем не смог завершить дистанцию шестого этапа "Дакара" и сошел с трассы, но позднее вернулся в гонку в отдельной классификации Dakar Experience.

На самом деле прибытие команды в Шереметьево ждали позже, но самолет немного опередил расписание. "Это все камазовский настрой, даже самолет ускорился", - пошутил кто-то из встречающих. Толпа с флагами фирменного синего цвета команды привлекла внимание всего терминала D, так что даже проходящие мимо пассажиры останавливались поинтересоваться происходящим. Болельщики команды "Камаз-мастер" - одни из самых организованных и доброжелательных, так что охотно объясняли, кого и откуда встречают, и делились бумажными флажками с фотографией того самого синего грузовика.

Вышедших участников ралли-марафона встретили громкими аплодисментами и гимном команды "Камаз-мастер". После приветствия от официального представителя Республики Татарстан Эмиля Файзуллина слово взяли участники прошедшего ралли-марафона.

"Русский дух - это самое сильное оружие, которое нам помогало всегда и помогает сейчас. Нам было очень важно стать победителями в этом году, чтобы российский автоспорт, российский автопром был впереди всех, и мы очень счастливы, что нам удалось это сделать. Вы не представляете, какую радость и гордость мы испытывали, когда первым на подиуме прозвучал гимн нашей страны. Этот гимн - в адрес каждого, спасибо за поддержку, что были с нами и помогали", - обратился к собравшимся руководитель команды Владимир Чагин.

"Очень рады всех видеть. Хотели побыстрее приехать домой, поэтому, наверно, и победили. Просто сюда торопились, вот и ехали быстро", - пошутил победитель завершившегося "Дакара" Каргинов. После завершения торжественной части к нему выстроилась целая очередь желающих получить автограф двукратного победителя "Дакара" и сфотографироваться со знаменитым золотым бедуином (приз за победу в ралли - прим. ТАСС).

Реклама на ТАСС
Футбол в Испании
Футболисты "Барселоны" одержали первую победу под руководством Сетьена
В матче чемпионата Испании клуб обыграл "Гранаду" со счетом 1:0
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС