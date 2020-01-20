Команда "Камаз-мастер" вернулась из Саудовской Аравии с победного ралли "Дакар"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Торжественная встреча команды "Камаз-мастер" прошла в ночь на понедельник в московском аэропорту Шереметьево. Несмотря на поздний час, поприветствовать и поздравить команду собралось больше 100 человек - родственники, друзья, болельщики и журналисты.

Ралли-марафон "Дакар" завершился в Саудовской Аравии в пятницу. Команда "Камаз-мастер" в 17-й раз одержала победу в зачете грузовиков. Второй раз в карьере лучшим в гонке стал экипаж под управлением Андрея Каргинова, экипаж Антона Шибалова занял второе место. Экипаж "Камаз-мастер" Дмитрия Сотникова по итогам ралли стал четвертым, экипаж под управлением пятикратного чемпиона "Дакара" Эдуарда Николаева из-за технических проблем не смог завершить дистанцию шестого этапа "Дакара" и сошел с трассы, но позднее вернулся в гонку в отдельной классификации Dakar Experience.

На самом деле прибытие команды в Шереметьево ждали позже, но самолет немного опередил расписание. "Это все камазовский настрой, даже самолет ускорился", - пошутил кто-то из встречающих. Толпа с флагами фирменного синего цвета команды привлекла внимание всего терминала D, так что даже проходящие мимо пассажиры останавливались поинтересоваться происходящим. Болельщики команды "Камаз-мастер" - одни из самых организованных и доброжелательных, так что охотно объясняли, кого и откуда встречают, и делились бумажными флажками с фотографией того самого синего грузовика.

Вышедших участников ралли-марафона встретили громкими аплодисментами и гимном команды "Камаз-мастер". После приветствия от официального представителя Республики Татарстан Эмиля Файзуллина слово взяли участники прошедшего ралли-марафона.

"Русский дух - это самое сильное оружие, которое нам помогало всегда и помогает сейчас. Нам было очень важно стать победителями в этом году, чтобы российский автоспорт, российский автопром был впереди всех, и мы очень счастливы, что нам удалось это сделать. Вы не представляете, какую радость и гордость мы испытывали, когда первым на подиуме прозвучал гимн нашей страны. Этот гимн - в адрес каждого, спасибо за поддержку, что были с нами и помогали", - обратился к собравшимся руководитель команды Владимир Чагин.

"Очень рады всех видеть. Хотели побыстрее приехать домой, поэтому, наверно, и победили. Просто сюда торопились, вот и ехали быстро", - пошутил победитель завершившегося "Дакара" Каргинов. После завершения торжественной части к нему выстроилась целая очередь желающих получить автограф двукратного победителя "Дакара" и сфотографироваться со знаменитым золотым бедуином (приз за победу в ралли - прим. ТАСС).