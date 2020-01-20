{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Шайба Свечникова помогла "Каролине" победить "Айлендерс" в матче НХЛ

Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 2:1
Описание
© AP Photo/Karl B DeBlaker

ТАСС, 20 января. "Каролина" обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" в серии буллитов со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбу в основное время забросил российский форвард Андрей Свечников (6-я минута), победный буллит реализовал 38-летний Джастин Уильямс, подписавший контракт с клубом в начале января и проведший первую игру в сезоне. У гостей отличился Андерс Ли (40).

Свечников забросил 19-ю шайбу в нынешнем сезоне, также на его счету 24 результативные передачи. Российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов участие в матче не принимал.

"Каролина" прервала трехматчевую серию поражений и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 59 очков в 49 матчах. "Айлендерс" располагаются строчкой выше с 61 очком в 48 играх.

В следующем матче "Каролина" 22 января примет "Виннипег", "Айлендерс" в этот же день в гостях сыграют с "Нью-Йорк Рейнджерс".

Реклама на ТАСС
Australian Open
Россиянка Калинская проиграла в первом круге Australian Open
Спортсменка уступила китаянке Чжэн Сайсай со счетом 3:6, 2:6
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС