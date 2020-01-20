Шайба Свечникова помогла "Каролине" победить "Айлендерс" в матче НХЛ

ТАСС, 20 января. "Каролина" обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" в серии буллитов со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбу в основное время забросил российский форвард Андрей Свечников (6-я минута), победный буллит реализовал 38-летний Джастин Уильямс, подписавший контракт с клубом в начале января и проведший первую игру в сезоне. У гостей отличился Андерс Ли (40).

Свечников забросил 19-ю шайбу в нынешнем сезоне, также на его счету 24 результативные передачи. Российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов участие в матче не принимал.

"Каролина" прервала трехматчевую серию поражений и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 59 очков в 49 матчах. "Айлендерс" располагаются строчкой выше с 61 очком в 48 играх.

В следующем матче "Каролина" 22 января примет "Виннипег", "Айлендерс" в этот же день в гостях сыграют с "Нью-Йорк Рейнджерс".