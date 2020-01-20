Россиянка Калинская проиграла в первом круге Australian Open

ТАСС, 20 января. Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $49,1 млн).

В матче первого раунда россиянка, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, проиграла китаянке Чжэн Сайсай со счетом 3:6, 2:6. 21-летняя Калинская занимает 101-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), 25-летняя Чжэн Сайсай - 41-е.

В следующем круге китаянка сыграет с японкой Наоми Осакой (третий номер посева), которая победила Марию Боузкову из Чехии со счетом 6:2, 6:4.

Калинская третий раз в карьере играла на Australian Open и все три раза завершала выступление в первом круге.

Australian Open завершится 2 февраля.