Россиянка Александрова вышла во второй круг Australian Open

ТАСС, 20 января. Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $49,1 млн).

В матче первого раунда россиянка, посеянная на турнире под 25-м номером, победила швейцарку Джил Тайхман со счетом 6:4, 4:6, 6:2. 25-летняя Александрова является первой ракеткой России, занимая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 26-е место, 22-летняя Тайхман располагается на 73-й позиции.

В следующем круге Александрова сыграет с победительницей пары Кайя Канапи (Эстония) - Барбора Крейчикова (Чехия).

Александрова четвертый раз в карьере играет на Australian Open. Выйдя во второй круг, она повторила свой лучший результат на турнире.

Australian Open завершится 2 февраля.