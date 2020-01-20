Форвард "Чикаго" Патрик Кейн набрал 1000-е очко в НХЛ

ТАСС, 20 января. Американский нападающий "Чикаго" Патрик Кейн набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на понедельник "Чикаго" дома победил "Виннипег" со счетом 5:2. 31-летний Кейн в матче отметился результативной передачей.

Всего Кейн провел в регулярных чемпионатах НХЛ 953 матча, в которых набрал 1000 очков (380 шайб + 620 передач). Он стал десятым американцем и 90-м игроком в истории НХЛ, кому удалось достичь данной отметки. Лидером по набранным очкам в НХЛ является канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 2857 (894+1963) очков.

Кейн был выбран "Чикаго" на драфте НХЛ 2007 года под первым общим номером. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли, серебряным призером Олимпийских игр 2010 года. Кейн - первый американец, который стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (106 очков в сезоне-2015/16). Он является обладателем "Колдер Трофи" (приз лучшему новичку сезона), "Конн Смайт Трофи" (приз самому ценному игроку плей-офф), "Тед Линсей Эворд" (приз лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков), "Харт Трофи" (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата).