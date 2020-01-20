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Australian Open

Россиянка Потапова проиграла Серене Уильямс в первом круге Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу американки
Анастасия Потапова AP Photo/Lee Jin-man
Описание
Анастасия Потапова
© AP Photo/Lee Jin-man

ТАСС, 20 января. Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $49,1 млн).

В матче первого раунда россиянка проиграла 23-кратной победительнице турниров Большого шлема американке Серене Уильямс (восьмой номер посева) со счетом 0:6, 3:6. 18-летняя Потапова занимает 90-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), 38-летняя Уильямс - девятое.

Потапова второй раз в карьере карьере принимала участие в Australian Open. В прошлом году она дошла до второго раунда.

Australian Open завершится 2 февраля.

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Australian Open
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