Россиянка Потапова проиграла Серене Уильямс в первом круге Australian Open

ТАСС, 20 января. Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $49,1 млн).

В матче первого раунда россиянка проиграла 23-кратной победительнице турниров Большого шлема американке Серене Уильямс (восьмой номер посева) со счетом 0:6, 3:6. 18-летняя Потапова занимает 90-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), 38-летняя Уильямс - девятое.

Потапова второй раз в карьере карьере принимала участие в Australian Open. В прошлом году она дошла до второго раунда.

Australian Open завершится 2 февраля.