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Клубы NFL "Канзас-Сити" и "Сан-Франциско" сыграют в Супербоуле

Финальный матч пройдет в ночь на 3 февраля
Игроки клуба "Канзас-Сити Чифс" AP Photo/Charlie Neibergall, архив
Описание
Игроки клуба "Канзас-Сити Чифс"
© AP Photo/Charlie Neibergall, архив

ТАСС, 20 января. "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско Форти Найнерс" сыграют в Супербоуле - финальной игре за звание чемпиона североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL).

В финале конференции AFC "Канзас-Сити" обыграл "Теннесси Тайтенс" со счетом 35:24. "Сан-Франциско" в финале конференции NFC был сильнее "Грин-Бэй Пэкерс" - 37:20.

"Чифс" вышли в финал чемпионата в третий раз и впервые за последние 50 лет, в последний раз они играли в Супербоуле в 1970 году, когда обыграли "Миннесоту Викингс". Также "Канзас-Сити" играл в самом первом Супербоуле - в 1967 году клуб уступил "Грин-Бэй Пэкерс". "Сан-Франциско" является пятикратным чемпионом NFL, по этому показателю клуб делит третье место в истории с "Даллас Ковбойз", уступая только "Нью-Ингленд Пэтриотс" и "Питтсбург Стилерз", в активе которых по шесть титулов.

Финальный матч чемпионата NFL пройдет в ночь на 3 февраля в Майами-Гарденс на арене Hard Rock Stadium, вмещающей порядка 65 тыс. зрителей. Город уже шесть раз принимал у себя Супербоул, последний раз - в 2010 году.

Предстоящий розыгрыш Супербоула станет 54-м в истории. Финал чемпионата NFL считается главным спортивным событием США. В конце 60-х годов прошлого столетия были улажены разногласия между двумя североамериканскими лигами американского футбола - Национальной (действует с 1920 года) и Американской. В итоге они составили две конференции новой лиги, ставшей очень успешным коммерческим проектом - по популярности в США с этой игрой не сравнятся ни баскетбол, ни бейсбол, ни хоккей.

Учитывая интерес к американскому футболу практически во всех слоях населения США, матчи приносят большую прибыль телевидению, которое каждый год заключает новый контракт с лигой. В нынешнем сезоне право показать Супербоул на территории США получил телеканал Fox, а 30-секундный рекламный ролик во время трансляции будет стоить $5,6 млн. В перерыве матча на стадионе выступят Дженнифер Лопес и Шакира.

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