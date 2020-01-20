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Футбол в России

СМИ: ЦСКА может купить нападающего сборной Словакии по футболу

Сумма трансфера может составить €6 млн

ТАСС, 20 января. Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в покупке форварда словацкой "Жилины" и сборной Словакии Роберта Боженика. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на немецкое издание Bild.

По информации издания, сумма трансфера может составить €6 млн. Также сообщается об интересе немецкого "Гамбурга", который предлагает за 20-летнего игрока €3 млн.

Воспитанник "Жилины" выступает за основную команду с сезона-2017/18. В текущем сезоне Боженик провел 17 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре голевые передачи. За сборную Словакии он сыграл восемь встреч, отличившись четырьмя голами и одной передачей.

ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России идет четвертым, в активе подопечных Виктора Гончаренко 34 очка в 19 матчах.

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