СМИ: ЦСКА может купить нападающего сборной Словакии по футболу

ТАСС, 20 января. Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в покупке форварда словацкой "Жилины" и сборной Словакии Роберта Боженика. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на немецкое издание Bild.

По информации издания, сумма трансфера может составить €6 млн. Также сообщается об интересе немецкого "Гамбурга", который предлагает за 20-летнего игрока €3 млн.

Воспитанник "Жилины" выступает за основную команду с сезона-2017/18. В текущем сезоне Боженик провел 17 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре голевые передачи. За сборную Словакии он сыграл восемь встреч, отличившись четырьмя голами и одной передачей.

ЦСКА в турнирной таблице чемпионата России идет четвертым, в активе подопечных Виктора Гончаренко 34 очка в 19 матчах.