Матчи Касаткиной и Гаспарян на Australian Open перенесены из-за дождя

ТАСС, 20 января. Встречи первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) с участием российских теннисисток Дарьи Касаткиной и Маргариты Гаспарян перенесены на вторник из-за дождей в Мельбурне, где проходит турнир. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

По этой же причине на вторник перенесены все незавершившиеся и запланированные на понедельник матчи на открытых кортах. В данный момент продолжаются встречи на кортах, оборудованных раздвижной крышей.

В первом круге Гаспарян, которая занимает 100-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сыграет с греческой спортсменкой Марией Саккари (23), Касаткина (69) - с американкой Мэдисон Кис (11). Саккари посеяна на турнире под 22-м номером, Кис - под 10-м. Встреча с участием Гаспарян запланирована на 02:30 мск, матч Касаткиной - на 04:30 мск.

Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом $49,1 млн завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.