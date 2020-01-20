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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Сборная России по санному спорту завоевала золотые медали юношеских Олимпийских игр

Второе место заняла команда Германии, третье - сборная Латвии

ЛОЗАННА /Швейцария/, 20 января. /ТАСС/. Российские саночники стали победителями смешанной эстафеты на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

Российская команда в составе Дианы Логиновой, Павла Репилова, а также экипажа-двойки Михаила Карнаухова и Юрия Чирвы показала результат 2 минуты 54,072 секунды. Второе место заняла команда Германии (+0,550), третье - сборная Латвии (+0,882).

В медальном зачете сборная России вышла на первое место, завоевав 26 наград - 8 золотых, 10 серебряных, 8 бронзовых. Второе место занимает команда Швейцарии (8-5-4), третье - сборная Швеции (5-2-6).

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.

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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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