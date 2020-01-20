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Массовый спорт

Госпрограмма по развитию физкультуры и спорта за 2019 год исполнена на 91,1%

Расходы федерального бюджета на программы "Развитие физической культуры и спорта" за прошлый год составили 78,229 млрд рублей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета на финансирование государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" за 2019 год составили 78,229 млрд руб., что равняется 91,1% от плана. Это следует из материалов, размещенных на сайте Минфина России.

Госпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" рассчитана на период с 2013 по 2024 год.

Расходы федерального бюджета на физическую культуру и спорт составили 81,438 млрд руб. (91,5% от заявленного плана). Самая большая статья расходов пришлась на направление "Спорт высших достижений" - 51,482 млрд (92,1%), на направление "Массовый спорт" было потрачено около 23,679 млрд (89,5%), расходы на направление "Физическая культура" составили 4,303 млрд (99,95%), на направление "Прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта" было направлено 0,454 млрд руб. (100%), "Другие вопросы в области физической культуры и спорта" - 1,520 млрд руб. (78,9%).

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