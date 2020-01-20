Международная ассоциация бокса может сменить название

ТАСС, 20 января. Международная ассоциация бокса (AIBA) может поменять название, чтобы изменить отношение к организации. Об этом рассказал исполняющий обязанности президента AIBA Мохаммед Мустасан, чей комментарий приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Международный олимпийский комитет (МОК) полгода назад лишил AIBA признания, однако сохранил боксерский турнир в программе Олимпийских Игр 2020 года в Токио. AIBA не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

"Мы приняли решение начать серьезную работу, решить все вопросы, упомянутые в докладе МОК, - сказал Мустасан. - Мы пытаемся пойти навстречу, показать, что мы не бездействуем. AIBA прикладывает максимум усилий для изменений, мы хотим показать, что заботимся о боксе".

"При участии комиссии по маркетингу мы обсуждаем с кредиторами пути выхода. Также возможно изменение названия организации. Эта мера может помочь изменить восприятие", - добавил глава AIBA.

AIBA носит свое название с ноября 1946 года.