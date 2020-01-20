"Нефтехимик" изучит вопрос о возможном ДТП с участием хоккеиста команды Захарчука

ТАСС, 20 января. Нижнекамский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик" изучит вопрос о возможном участии в ДТП капитана команды Степана Захарчука. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее издание "Бизнес Online" сообщило об аварии с участием автомобиля, принадлежащего Захарчуку. Машина выехала на разделительную полосу, протаранила другой автомобиль, потом врезалась в светофор и знак "пешеходный переход", а затем скрылась с места аварии. Инцидент попал в объектив видеорегистратора одной из машин.

"Хоккейный клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о возможном ДТП с участием игрока нашей команды. После получения уточняющей информации, она будет сообщена дополнительно", - говорится в сообщении.

Захарчуку 33 года, он выступает за "Нефтехимик" с начала текущего сезона. Захарчук известен грубой игрой, в частности, в 2018 году он получил 15-матчевую дисквалификацию за удар соперника локтем в голову. Ранее он играл за владивостокский "Адмирал", нижегородское "Торпедо", казанский "Ак Барс", став с казанским клубом обладателем Кубка Гагарина в 2010 году, и тольяттинскую "Ладу". Всего в КХЛ защитник провел 520 матчей, набрав 102 (28 шайб + 74 передачи) очка.