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Матч за женскую шахматную корону

Горячкина считает, что не должна была проиграть в десятой партии матча за шахматную корону

Счет по итогам 10 партий - 5,5:4,5 в пользу соперницы россиянки китаянки Цзюй Вэньцзюнь
Цзюй Вэньцзюнь и Александра Горячкина Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Цзюй Вэньцзюнь и Александра Горячкина
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 20 января. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина считает, что не должна была уступить в десятой партии матча за звание чемпионки мира против обладательницы мировой шахматной короны китаянки Цзюй Вэньцзюнь. Об этом спортсменка заявила журналистам.

В понедельник российская спортсменка белыми фигурами проиграла партию.

"До определенного момента я контролировала ситуацию и до последнего не должна была проиграть", - сказала Горячкина. Спортсменка отметила, что допустила ошибку, "зевнув слона", из-за чего потеряла преимущество по ходу партии.

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Счет по итогам 10 партий - 5,5:4,5 в пользу китаянки. Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победа досталась китаянке, в пятой сильнее оказалась россиянка, в шестой и седьмой спортсменки снова не смогли выявить победителя. В восьмой партии сильнее оказалась Горячкина, после чего россиянка проиграла две партии подряд.

Следующая партия состоится в среду, во вторник запланирован выходной. Первая часть матча за шахматную корону проходила в Шанхае, вторая часть во Владивостоке завершится 24 января. В общей сложности шахматистки проведут 12 партий, в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке. Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс.

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Матч за женскую шахматную корону
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