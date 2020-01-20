Горячкина считает, что не должна была проиграть в десятой партии матча за шахматную корону

ВЛАДИВОСТОК, 20 января. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина считает, что не должна была уступить в десятой партии матча за звание чемпионки мира против обладательницы мировой шахматной короны китаянки Цзюй Вэньцзюнь. Об этом спортсменка заявила журналистам.

В понедельник российская спортсменка белыми фигурами проиграла партию.

"До определенного момента я контролировала ситуацию и до последнего не должна была проиграть", - сказала Горячкина. Спортсменка отметила, что допустила ошибку, "зевнув слона", из-за чего потеряла преимущество по ходу партии.