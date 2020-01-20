Айдамиров: тренерский штаб ФК "Ахмат" обладает полным доверием со стороны руководства

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Тренерский штаб грозненского футбольного клуба "Ахмат" во главе с Игорем Шалимовым обладает полным кредитом доверия со стороны руководства клуба в преддверии второй части сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор и вице-президент клуба Ахмед Айдамиров.

На старте сезона пост главного тренера "Ахмата" занимал Рашид Рахимов, который работал с командой из Грозного с ноября 2013 года по май 2017-го, а также с сентября 2018-го по сентябрь 2019-го. После того, как 54-летний специалист подал в отставку, главным тренером грозненцев стал Игорь Шалимов. В восьми матчах чемпионата России под его руководством команда одержала две победы, потерпела два поражения, а также четыре раза сыграла вничью, при новом наставнике "Ахмат" поднялся с 15-го на 12-е место в турнирной таблице. Также "Ахмат" пробился в 1/4 финала Олимп - Кубка России, где сыграет с петербургским "Зенитом".

"У тренерского штаба полный кредит доверия, у нас нет сомнений в том, что все будет хорошо, - сказал Айдамиров. - Вопросов к тренерскому штабу у нас нет, доверие полное. Все спокойно, мы работаем".

"Почти все, что необходимо, и что мы намечали, уже сделали, - добавил собеседник агентства. - Нужно лучше работать, и все будет хорошо. Не хочется обсуждать, кто больше виноват [в результатах команды в первой части сезона], а кто меньше - виноваты все: и руководство, и тренерский штаб. Работу Рахимова и Шалимова мы обсуждать не будем; сейчас все хорошо, команда тренируется".

"Ахмат" после 19 туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. Столько же турнирных баллов в активе у находящихся в зоне стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в сезоне-2020/21 казанского "Рубина" и "Оренбурга", они занимают 13-е и 14-е места соответственно. В активе располагающихся на 15-м и 16-м местах в зоне прямого вылета во второй по силе дивизион российского футбола, первенство Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), самарских "Крыльев Советов" и "Сочи" 18 и 15 очков соответственно.