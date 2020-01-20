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Единая лига ВТБ

Баскетболисты ЦСКА победили "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ

Встреча завершилась со счетом 82:63
Баскетболисты ЦСКА Дэрран Хиллиард и "Зенита" Эндрю Альбиси Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Баскетболисты ЦСКА Дэрран Хиллиард и "Зенита" Эндрю Альбиси
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Баскетбольный клуб ЦСКА победил в гостях петербургский "Зенит" со счетом 82:63 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла на "Сибур-Арене" в присутствии 4340 зрителей.

Самым результативным игроком матча стал центровой ЦСКА Йоханнес Войтманн, который набрал 17 очков. У "Зенита" больше всех очков на счету защитника Евгения Воронова - 14.

Армейцы одержали вторую победу кряду в Санкт-Петербурге в рамках Единой лиги ВТБ, в трех предыдущих матчах сильнее был "Зенит". Последняя игра команд в Единой лиге ВТБ прошла 7 октября и завершилась первой победой петербургского клуба в Москве (82:79). 1 ноября ЦСКА победил в гостях "Зенит" в матче Евролиги со счетом 87:70.

ЦСКА одержал 11 побед в 15 матчах Единой лиги ВТБ и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Лидируют подмосковные "Химки", в активе которых 13 побед в 14 матчах. "Зенит" идет пятым , одержав шесть побед в 13 встречах.

В следующем матче турнира ЦСКА сыграет в гостях 26 января с "Нижним Новгородом", 23 января команда примет в Евролиге испанскую "Валенсию". "Зенит" дома сыграет в Единой лиге ВТБ с казанским УНИКСом 26 января, а в Евролиге - на своей площадке с греческим "Олимпиакосом" 23 января.

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Армейцы победили в Единой лиге ВТБ со счетом 82:63
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