СМИ: "Ливерпуль" намерен приобрести футболиста "Лейпцига" Вернера

ТАСС, 20 января. Лидер чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" заинтересован в трансфере нападающего немецкого "Лейпцига" и сборной Германии Тимо Вернера. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету Bild.

По информации источника, наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп давно ждал перехода 23-летнего форварда в свою команду, контракт с немцем может быть подписан не позднее лета. Вернер мог перейти в "Ливерпуль" прошлым летом, но продлил контракт с немецким клубом до 2023 года. Опция выкупа футболиста составляет €60 млн.

Также в трансфере игрока заинтересован английский "Челси".

Вернер наряду с форвардом мюнхенской "Баварии" Робертом Левандовским возглавляет таблицу бомбардиров чемпионата Германии, на счету обоих игроков по 20 мячей. Всего в текущем сезоне Вернер сыграл в 26 встречах во всех турнирах и забил 25 мячей.

"Ливерпуль" набрал 64 очка из 66 возможных и после 22 туров возглавляет таблицу чемпионата Англии. Клуб является действующим победителем Лиги чемпионов, в 1/8 финала турнира команда сыграет с мадридским "Атлетико".