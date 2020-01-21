Олимпийский чемпион по хоккею Юрий Ляпкин отмечает 75-летие

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Один из самых выдающихся и результативных защитников в истории отечественного хоккея, олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Юрий Ляпкин во вторник празднует 75-летие.

В настоящее время Ляпкин является генеральным директором команды "Легенды хоккея", которая более 13 лет проводит товарищеские матчи по всей России и ближнему зарубежью. Все они направлены на поддержку и развитие современного спорта, расширение хоккейной географии, популяризацию здорового образа жизни. Сам Ляпкин уже не выходит на лед, а только руководит действиями и жизнью команды, а также регулярно проводит тренировки.

"Замечательный человек, друг и семьянин, ответственный. Он очень много делает для развития хоккея, недаром является генеральным директором команды "Легенды хоккея". Ляпкин был и остается очень коммуникабельным человеком, это не зависит от того, где мы встречаемся. К нему все хорошо относятся, он со всеми дружит", - рассказал в беседе с ТАСС олимпийский чемпион, партнер Ляпкина по московскому "Спартаку" и сборной СССР Виктор Шалимов.

Смена амплуа

Ляпкин родился и вырос в подмосковном городе Балашиха, занимался хоккеем и футболом в местной команде "Машиностроитель". Во время выступления на футбольном поле его заметил тренер Николай Эпштейн, возглавлявший воскресенский "Химик", за который Ляпкин начал выступать с 1964 года. Именно Эпштейн переквалифицировал хоккеиста из центрального нападающего в защитника.

Эпштейн видел в нем умного защитника, обладающего превосходными руками и светлой головой. Ляпкин не был игроком силового плана, но чрезвычайно полезно действовал при созидании. Он прекрасно понимал важность первого паса и был большим мастером по его исполнению. Ляпкин толково начинал атаки и был очень полезен при позиционном нападении.

"Его понимание хоккея - игра центрального нападающего, который должен дирижировать тройкой. Однако у форварда должна присутствовать взрывная стартовая скорость, этого у Юрия не было. Когда он открывался из глубины, у него было больше простора, можно было завершать атаки. Если бы Ляпкин играл в нападении, то было бы меньше времени для этого", - рассказал в беседе с ТАСС двукратный олимпийский чемпион, партнер Ляпкина по "Спартаку" и сборной СССР Александр Якушев.

Нельзя говорить о том, что Ляпкин в "Химике" был чистым защитником, так как команда Эпштейна проповедовала систему "1-4", при которой Юрий являлся фактически плеймейкером. "Химик" в те годы считался одной из самых неудобных команд для лидера советского хоккея - московского ЦСКА. Тренер сборной СССР и армейского клуба Анатолий Тарасов негодовал по поводу закрытости хоккея, который продвигал Эпштейн, и долгое время не замечал хоккеиста, выделявшегося на фоне своих партнеров.

"Очень тонкий и умный игрок, делал все быстро и грамотно. Он не обладал сильным броском, но точность всегда была, поэтому много забивал. Также был хорошим ассистентом и обладал первым пасом. В нашей пятерке с Владимиром Шадриным, Александром Якушевым и Сергеем Коротковым связь между линиями обороны и нападения была через Ляпкина", - отметил Шалимов.

Лучший матч в жизни

В сборную СССР на мировое первенство Ляпкин впервые был вызван в 1971 году, завоевав свой дебютный титул чемпиона мира. Через год он перешел в московский "Спартак", в составе которого в 1976 году стал чемпионом СССР. Из "Спартака" Ляпкин привлекался в сборную не только на мировые первенства, но и на исторические Суперсерии 1972 и 1974 годов, в рамках которых отечественные хоккеисты впервые встретились с канадскими профессионалами из Национальной хоккейной лиги и Всемирной хоккейной ассоциации. Выступал он и Олимпиаде в Инсбруке, ставшей победной.

В Суперсерии 1972 года Ляпкин провел шесть матчей и набрал 6 (1 гол + 5 результативных передач) очков, а двумя годами позже принял участие в пяти встречах. На Олимпийских играх 1976 года произошел один из самых памятных эпизодов в карьере Ляпкина.

Последний матч хоккейного турнира между сборными СССР и Чехословакии являлся игрой за золотые медали. Советская команда уступала со счетом 0:2 и на две минуты осталась втроем против пятерки соперников. В этот критический момент тренеры отправили на лед именно Ляпкина, а также Геннадия Цыганкова и Владимира Шадрина, которые провели все две минуты против трех разных чехословацких пятерок. Выстояв, игроки сборной СССР переломили ход встречи и добились победы со счетом 4:3.

"Думаю, что это лучший матч в его карьере. Они втроем выстояли, а потом Ляпкин поучаствовал в голе Якушева, когда тот сравнял счет. Вот это показатель - Юрий Евгеньевич демонстрировал великолепную игру в обороне и помог в атаке", - рассказал Шалимов.

Любимый партнер

За сборную СССР на Олимпийских играх и чемпионатах мира Ляпкин провел 45 матчей и забросил семь шайб. В чемпионатах страны он принял участие в 437 играх, забив 126 голов. "Это был мой самый любимый защитник-партнер, с которым я играл. Его техника и понимание хоккея очень сильно помогала нападающим, играть с ним было большое удовольствие", - отметил Якушев.

"Он не обладал взрывной стартовой скоростью и мощнейшим броском, но в СССР стал одним из самых результативных защитников. Его можно назвать защитником-бомбардиром, вторым после Фетисова. Он добился такого результата благодаря пониманию игры, Юрий Ляпкин умел открываться из глубины зоны и, получая передачи от партнеров, мягкими бросками на точность поражал ворота. Это был удивительный хоккеист, одна из ярких звезд советского хоккея среди защитников", - подчеркнул он.

С 1979 по 1982 год, уже находясь на закате карьеры, Ляпкин выступал в Японии, а позднее работал в этой стране тренером-консультантом. Он являлся одним из менеджеров сборной России на Олимпиаде 1998 года в Нагано. В том же году Ляпкин вернулся в Россию, став директором школы "Спартака". В 1999 году Ляпкин был назначен генеральным менеджером столичных "Крыльев Советов".

Ляпкин всегда был и остается патриотом своей страны, родного города. Именные стяги олимпийского чемпиона висят под сводами двух хоккейных стадионов. Первый находится на арене в Парке легенд, где проводит свои домашние матчи "Спартак", второй - на арене в Балашихе, которая с 2016 года носит имя Ляпкина.