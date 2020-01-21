Россиянка Гаспарян проиграла в первом круге Australian Open

ТАСС, 21 января. Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Общий призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн.

В матче первого раунда россиянка проиграла гречанке Марии Саккари со счетом 2:6, 2:6. 25-летняя Гаспарян занимает 100-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), 24-летняя Саккари - 23-е.

В следующем круге греческая спортсменка сыграет с победительницей матча между китаянкой Пэн Шуай и японкой Нао Хибино. Их встреча пройдет позднее во вторник.

Лучшим результатом Гаспарян на Открытом чемпионате Австралии является выход в четвертый раунд. До этой стадии россиянка смогла добраться на турнире 2016 года.

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.