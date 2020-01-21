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НХЛ

Шайба Дадонова помогла "Флориде" обыграть "Миннесоту" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:4
Евгений Дадонов AP Photo/Wilfredo Lee
Описание
Евгений Дадонов
© AP Photo/Wilfredo Lee

ТАСС, 21 января. "Миннесота" проиграла "Флориде" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:5.

В составе победителей шайбы забросили Кит Яндл (5-я минута), Александр Барков (28), российский нападающий Евгений Дадонов (43), Винсент Трочек (56) и Ноэл Аккьяри (60). У проигравших отличились Джаред Сперджен (20), Люк Кунин (31, 48) и Зак Паризе (45).

Дадонов забросил 22-ю шайбу в нынешнем сезоне, также на его счету 17 результативных передач. Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 33.

"Флорида" одержала пятую победу подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 59 очков в 48 матчах. "Миннесота" идет 12-й на Западе с 50 очками в 49 играх. В следующей встрече "Флорида" 22 января в гостях сыграет с "Чикаго". "Миннесота" днем позже примет "Детройт".

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