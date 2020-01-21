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Формула-1

Итальянский нейрохирург рассказал о состоянии Михаэля Шумахера

Никола Аччари отметил, что организм, мышцы и скелет семикратного чемпионата "Формулы-1" серьезно деградировали
Михаэль Шумахер EPA-EFE/DIEGO AZUBEL
Описание
Михаэль Шумахер
© EPA-EFE/DIEGO AZUBEL

ТАСС, 21 января. Итальянский нейрохирург Никола Аччари признал, что организм семикратного чемпионата "Формулы-1" Михаэля Шумахера за шесть лет после черепно-мозговой травмы серьезно деградировал. Его слова приводит британское издание Daily Mail.

В декабре 2013 года немецкий гонщик серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах, он получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. На данный момент Шумахер продолжает восстановление.

"Мы должны понимать, что он сейчас совершенно не похож на того, кто выступал на автодромах, - заявил Аччари. - Он очень изменился, его организм, мышцы, скелет серьезно деградировали. Ничего общего с тем, каким мы его помним, нет. Все из-за черепно-мозговой травмы".

Шумахеру 3 января исполнился 51 год. Он является рекордсменом по количеству чемпионских титулов в "Формуле-1" (7). Всего на его счету 306 стартов в Гран-при "Формулы-1", из которых он победил в 91, что также является рекордом. В "Формуле-1" Шумахер выступал за английскую команду "Джордан", итальянские "Бенеттон", "Феррари" и немецкий "Мерседес".

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