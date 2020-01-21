Латвийские тяжелоатлеты могут не попасть на Олимпиаду в Токио из-за санкций США

РИГА, 21 января. /ТАСС/. Латвийские тяжелоатлеты могут не попасть на летние Олимпийские игры в Токио из-за санкций США против мэра портового города Вентспилс Айварcа Лембергса. Об этом во вторник сообщил местный журнал "Кас яунс" со ссылкой на президента Латвийской федерации тяжелой атлетики Виктора Щербатых.

По данным издания, в скором будущем в Латвии перестанет существовать одна из ведущих школ тяжелой атлетики в Европе - вентспилсский спортивный дом "Центрс", который финансируется из средств городской думы, председатель которой - Айварc Лембергс - попал под санкции США. Именно в этой школе тренируются лучшие тяжелоатлеты республики, медалисты европейских и мировых чемпионатов и олимпийские надежды страны - Ребека Коха, Ритварс Сухаревс, Артурс Плесниекс. "Очень плохие люди дали нам дом, а очень хорошие люди его забирают! Вот такая у нас сейчас ситуация", - заявил Щербатых.

"Все говорят, что Лембергс плохой. Однако именно Вентспилсское самоуправление построило дом спорта, устроило интернат для молодых спортсменов, создало центр тяжелой атлетики, где бесплатно тренировались дети со всей Латвии, им было обеспечено жилье, еда, рядом была школа. Когда начались все эти проблемы с санкциями, государство заодно взялось и за Вентспилсское самоуправление - пересмотрело все его расходы и сказало, что для развития спорта такие деньги давать нельзя. И тогда началось шоу", - рассказал он.

По его словам, в результате вентспилсская школа тяжелой атлетики лишилась финансирования в размере €300 тыс., а для поддержания спортивной базы и интерната необходимо хотя бы €100 тыс., но государство дополнительно выделило только €10 тыс.. "Забрали 300, а вместо этого дали 10! Ну очень "хорошее" сотрудничество", - подчеркнул Щербатых.

"Если не найдется другое финансирование, с тяжелой атлетикой в Вентспилсе, скорее всего, будет покончено. В эту сторону пока все движется, это непростительно, легкой рукой просто уничтожается работа многих лет. Вентспилс стал центром европейской тяжелой атлетики, был замысел расширить зал, чтобы у нас могли тренироваться и спортсмены из-за рубежа. Я не знаю, что будет дальше, пока спортсменам помогает федерация тяжелой атлетики, но и у нее не хватит средств", - добавил он.

В связи с этим, по его словам, под угрозой находится подготовка латвийских тяжелоатлетов к летней Олимпиаде в Токио. "Если до этого года перед Олимпиадами всем спортсменам, которые на Олимпийских играх претендуют на места в первой десятке, предоставили дополнительное финансирование, то в этом году этого уже не происходит. Олимпийское объединение не может финансово обеспечить все требования, чтобы наши тяжелоатлеты могли нормально подготовиться к Олимпиаде. До сих пор эти финансовые дыры латали Вентспилсское самоуправление и Вентспилсский олимпийский центр, а в этом году такая возможность закрыта. Да, мы действительно больше не можем нормально подготовиться к этим летним Олимпийским играм, это опасная ситуация, очень опасная", - пояснил глава федерации.

Санкции США против Лембергса

В начале декабря прошлого года США ввели в рамках так называемого акта Магнитского санкции в отношении 15 физических и 29 юридических лиц из Европы, Азии и Латинской Америки за причастность к коррупции. В их числе оказался мэр Вентспилса Айварc Лембергс, а также четыре организации, принадлежащие ему или подконтрольные: Вентспилсский свободный порт, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса. Лембергс 10 декабря сообщил, что подал в отставку с поста члена правления Вентспилсского порта, чтобы не препятствовать работе гавани и не оказывать влияния на конкурентоспособность предприятия.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года, в ней примут участие свыше 11 тыс. спортсменов из 206 стран. Латвию на соревнованиях представят до 40 спортсменов, выступающих в 15 различных дисциплинах.