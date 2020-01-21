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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Россиянин Трегубов выиграл лыжную гонку на 10 км на юношеской Олимпиаде

Серебряную медаль завоевал Элиаш Кек из Германии, третьим стал американец Уилл Кох

ЛОЗАННА /Швейцария/, 21 января. /ТАСС/. Российский лыжник Илья Трегубов стал победителем 10-километровой гонки классическим стилем на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

Трегубов преодолел дистанцию за 26 минут 40,5 секунды. Серебряную медаль завоевал Элиаш Кек из Германии, уступив россиянину 45 секунд. Третьим стал американец Уилл Кох (+49,0).

Еще один российский лыжник Алексей Локтинов занял восьмое место (+1.06,8), Никита Писарев стал 20-м (+1.53,6).

Благодаря победе Трегубова сборная России вернулась на первое место в общекомандном зачете, имея 27 наград: 9 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. На втором месте сборная Швейцарии (9-6-8), на третьем - команда Японии (6-6-1).

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.

Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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