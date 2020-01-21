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Зверев пожертвует все призовые на борьбу с пожарами в случае победы на Australian Open

Также теннисист принял решение жертвовать по $10 тыс. за каждый выигранный матч в текущем турнире

ТАСС, 21 января. Немецкий теннисист Александр Зверев готов пожертвовать на борьбу с пожарами все призовые в случае завоевания титула на Открытом чемпионате Австралии - первом в сезоне турнире серии Большого шлема. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба турнира.

Во вторник 22-летний Зверев выиграл в матче первого круга у полуфиналиста Открытого чемпионата Франции 2018 года итальянца Марко Чеккинато со счетом 6:4, 7:6 (6:4), 6:3.

"Каждый год я по месяцу провожу в Австралии, и мы знаем, что происходит в стране в связи с лесными пожарами, как страдают люди, которые теряют свои дома, и животные, - сказал Зверев. - Я принял решение жертвовать по $10 тыс. за каждый выигранный матч в текущем Открытом чемпионате Австралии. Знаю, что не являюсь главным претендентом на победу в турнире, но если сумею победить, то пожертвую все призовые на борьбу с пожарами".

Во втором круге седьмой сеяный турнира сыграет с победителем встречи между норвежцем Каспером Руудом и белорусом Егором Герасимовым, которая завершится позднее во вторник. Зверев располагается на седьмой строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он выиграл 11 турниров под эгидой организации. Высшим достижением немца на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2018, 2019).

Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом $49,1 млн завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

В середине октября прошлого года на восточном побережье Австралии начались масштабные лесные пожары, в результате которых погибли 26 человек, в том числе пятеро пожарных, уничтожено более 8,5 млн га леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 6 тыс. административных и хозяйственных построек. Огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье. На прошлой неделе в Австралии начались дожди. По словам пожарных, дожди не потушат огонь полностью, но помогут взять пламя под контроль.

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Australian OpenЛесные пожары в Австралии
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