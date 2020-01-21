Третьяк верит, что Матыцин сможет справиться с проблемами российского спорта

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк верит в то, что новый министр спорта РФ Олег Матыцин справится с проблемами в этой сфере в стране. Об этом Третьяк рассказал ТАСС.

"Надо сказать большое спасибо Павлу Колобкову, который проделал большую работу. Матыцин - профессионал своего дела, его знают все в студенческом мире. Надеюсь и верю, что в такое сложно время он сделает все, чтобы справиться со всеми проблемами, в том числе и допинговыми, и мы все вернем назад, и Россия будет впереди", - сказал Третьяк.

На пост вице-премьера РФ был назначен президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко. "Это прекрасный человек, который знает спорт, я его знаю очень давно, он - профессионал своего дела. Он - новая волна, который очень многое сделал во всех направлениях в КХЛ. Очень грамотный человек, хороший организатор, который имеет авторитет проведения Олимпиады в Сочи, поэтому думаю, что выбор достойный", - отметил Третьяк.

Президент ФХР подчеркнул, что пока не может сказать, кто станет новым главой КХЛ. "Трудно сказать, кто может стать президентом КХЛ. Я не люблю идти впереди паровоза", - заключил Третьяк.