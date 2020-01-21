Свищев: Чернышенко и Матыцин зарекомендовали себя как хорошие спортивные менеджеры

Во вторник президент России Владимир Путин назначил руководителя Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрия Чернышенко вице-премьером РФ, а главу Международной федерации университетского спорта (FISU) Олега Матыцина - министром спорта РФ. Первый являлся главой оргкомитета Олимпийских игр 2014 года в Сочи, под руководством второго в Красноярске прошла зимняя Универсиада 2019 года.

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Назначенные на посты заместителя председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министра спорта РФ Олег Матыцин уже зарекомендовали себя как знатоки спорта и хорошие спортивные менеджеры. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"Они хорошо провели свои мероприятия, зарекомендовали себя как хорошие спортивные менеджеры, организаторы и знатоки спорта, - сказал Свищев. - С Матыциным я работал на Универсиаде и был связан по линии студенческого спорта, а с Чернышенко, соответственно, по Олимпийским играм. Оба мероприятия были проведены на высоком уровне. Основная задача, которая будет стоять перед двумя этими руководителями, - вернуть Россию в международный спорт".

"Они обладают большим бесспорным авторитетом, - продолжил собеседник агентства. - Дмитрия Чернышенко реально уважают в международных федерациях и в Международном олимпийском комитете, его все знают. Весь студенческий спорт находится под руководством Олега Матыцина - ему, наверное, придется оставить этот пост. К сожалению для всех, потому что не так много международных федераций, которые возглавляют наши соотечественники, но здесь надо выбирать; считаю, что Матыцин - одна из тех фигур, которая поможет нам нормализовать отношения".

Свищев также высказался в поддержку предыдущего министра спорта РФ Павла Колобкова, который занимал этот пост с 19 октября 2016 года по 15 января 2020 года. До 21 января он исполнял обязанности главы спортивного ведомства. "Вместе с тем я хочу поблагодарить предыдущую команду, которая в сложнейший период пришла руководить российским спортом. Колобкова могут обвинять во всем, что угодно, но он с честью олимпийца выстоял", - отметил он.

"В непростое время приходят Чернышенко и Матыцин - предстоят суды, нам грозят отстранение и спортивные санкции. Это будет непросто, работа очень сложная. Главная цель, которая стоит перед новой командой, - нормализация отношений не на словах, а на деле. Надеюсь, что этот вектор будет продолжаться и в ближайшее время все эти суды и пересуды уйдут в прошлое", - резюмировал Свищев.